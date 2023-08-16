Бывший президент Франции Николя Саркози (в 2007–2012 годах) в преддверии выхода его новой книги Le Temps des combats («Время сражений») заявил в интервью газете Le Figaro, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими.

По его мнению, слова западных лидеров о поддержке Украины до последнего сильны и категоричны, но он задался вопросом, что означает «до последнего».

«Аннексия Крыма в 2014 году представляла собой очевидное нарушение международного права. Но когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство жителей всегда чувствовали себя русскими, я считаю, что возврат к прошлому иллюзорен», — сказал экс-президент.

Саркози полагает, что для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум, организованный под контролем международного сообщества.

В июле представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.