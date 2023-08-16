Стоимость потенциальных выборов-2024 на Украине составит более $265 млн

ЦИК Украины заявил, что примерная стоимость потенциальных выборов-2024 составит более $265 млн. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что расчеты были сделаны по требованию минфина относительно бюджетных запросов, необходимых на проведение «выборов президента Украины, народных депутатов Украины в случае принятия такого решения в 2024 году».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что проведение выборов на Украине в период действия военного положения несправедливо.

Он отметил, что государство должно обеспечить всем гражданам участие в избирательном процессе. При этом он задался вопросом, как будут голосовать военные и беженцы.

27 июля стало известно, что выборы народных депутатов Верховной рады Украины, которые должны были состояться 29 октября текущего года, проводиться не будут. Это связано с тем, что Верховная рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. За продление военного положения проголосовало 347 украинских депутатов из 361.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».