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В Польше неожиданно изменили вопросы национального референдума

Польские власти неожиданно изменили вопросы национального референдума

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Artur Widak/Global Look Press

Польские власти неожиданно изменили вопросы национального референдума, сообщает телеканал Polsat.

Отмечается, что на референдум также хотят вынести вопросы повышения пенсионного возраста, приватизации государственных предприятий, сноса заграждения на польско-белорусской границе.

Ранее сообщалось, что власти Польши предложили вынести на общегосударственный референдум, который состоится во время парламентских выборов 15 октября, вопрос о сносе заграждения на польско-белорусской границе. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, безопасности Польши якобы угрожает Россия, поэтому власти усиливают войска и строят заслон на границе с Белоруссией и Россией.

Данный вопрос может стать четвертым и последним на референдуме. На планируемом голосовании у поляков хотят узнать, поддерживают ли они продажу государственных предприятий, повышение пенсионного возраста, а также прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным Евросоюзом.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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