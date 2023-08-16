В Госсовете Крыма анонсировали ужесточение ответственности за публикации работы ВС РФ

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ведется работа над ужесточением наказания за размещение в Сети работы ВС РФ и других подобных материалов. Инициатива предполагает наложение крупных штрафов. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».

«Мы работаем над ужесточением наказания за размещение в открытых источниках фото и видео военных объектов, процесса отражения атак ВСУ нашими военными и других подобных материалов. Ситуация эта давно назрела», — заявил Константинов.

Он отметил, что на сегодняшний день враги России получают информацию из публичной сферы, им не нужны шпионы. Всю работу выполняют аналитики, которые находят публикации в интернете, сказал политик.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал граждан не выкладывать фото и видео работы ПВО, чтобы не помогать ВСУ корректировать удары.

«Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съемки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!» — подчеркнул он.

Ранее в Совфеде заявили о недопустимости размещения в Сети информации о действиях ВС РФ.