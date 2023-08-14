Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о недопустимости размещения в интернете информации о действиях ВС РФ

Сенатор Ковитиди призвала не публиковать в интернете информацию о деятельности ВС РФ

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В Совфеде заявили о недопустимости публикаций в интернете информации о расположении, перемещении и действиях российских военных и оборонных систем. Об этом в Telegram-канале написала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Надо 1000 раз подумать прежде, чем публиковать фото или видеоматериал о передвижении военной техники, расположениях военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем», — заявила Ковитиди (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

В условиях тревожного времени гражданская ответственность к вопросам защиты национальной безопасности Родины должна стать неотъемлемой составляющей национальной черты граждан России, подчеркнула сенатор.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал граждан не выкладывать фото и видео работы ПВО, чтобы не помогать ВСУ корректировать удары.

«Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съемки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!» — подчеркнул он.

Ранее в Совфеде заявили, что НАТО беспокоят неудачи контрнаступления украинских войск.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях