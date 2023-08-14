В Совфеде заявили о недопустимости размещения в интернете информации о действиях ВС РФ

В Совфеде заявили о недопустимости публикаций в интернете информации о расположении, перемещении и действиях российских военных и оборонных систем. Об этом в Telegram-канале написала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Надо 1000 раз подумать прежде, чем публиковать фото или видеоматериал о передвижении военной техники, расположениях военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем», — заявила Ковитиди (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

В условиях тревожного времени гражданская ответственность к вопросам защиты национальной безопасности Родины должна стать неотъемлемой составляющей национальной черты граждан России, подчеркнула сенатор.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал граждан не выкладывать фото и видео работы ПВО, чтобы не помогать ВСУ корректировать удары.

«Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съемки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!» — подчеркнул он.

Ранее в Совфеде заявили, что НАТО беспокоят неудачи контрнаступления украинских войск.