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Делегация Белоруссии впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС

МИД Белоруссии сообщил о планах впервые принять участие в мероприятиях БРИКС

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Белоруссия впервые направит свою делегацию на мероприятия саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз, сообщает РИА Новости.

Как рассказал дипломат, Минск уже получил соответствующее приглашение от организаторов саммита. При этом белорусскую делегацию по личному поручению президента Александра Лукашенко возглавит глава внешнеполитического ведомства Сергей Алейник.

«Нам близка и понятна основная тема предстоящей встречи на высшем уровне, она звучит как «БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности», — подчеркнул Глаз.

Он добавил, что представители Минска планируют принять участие в нескольких дискуссиях. В их числе диалог «Африка-аутрич» и встреча БРИКС «плюс».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что власти ЮАР пригласили на предстоящий саммит лидеров всех стран — кандидатов на вступление в клуб. Также в Йоханнесбург могут прилететь главы ряда африканских государств, однако точное число гостей пока не раскрывается.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о формате участия России и президента Владимира Путина в саммите БРИКС.

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