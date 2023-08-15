Лавров заявил, что США хотят пустить ДНЯО «под откос»

Американские власти готовы покуситься на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чтобы вывести из-под действия документа свой ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

«Целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения США пустили под откос и готовы <…> покуситься на Договор о нераспространении ядерного оружия», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров назвал ДНЯО одним из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности. Он пояснил. что такие риски возникают в результате попыток вывести из процедур договора англосаксонский ядерный проект в рамках AUKUS, который объединяет Австралию, Великобританию и США.

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