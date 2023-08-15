В США назвали преступниками тех, кто выносит обвинения Трампу

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о желании «правящего режима» подставить Дональда Трампа и любого, кто готов бросить ему вызов. Его слова приводит NBC News.

«Настоящие преступники здесь — это люди, которые прямо и косвенно возбудили это дело», — сказал бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Трампа.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий «наносит постоянный и непоправимый вред» американской системе правосудия.

Дональд Трамп заявил, что четвертое обвинение в его адрес выдвинуто в «темный период» американской истории, однако пообещал выиграть президентские выборы, чтобы «сделать Америку снова великой».

«Это политически мотивированное обвинительное заключение, которое можно было предъявить почти три года назад, было специально разработано для того, чтобы поместить его прямо в разгар моей политической кампании, где я опережаю всех республиканцев — с большим отрывом — и уверенно обхожу Джо Байдена», — сказал Трамп.

Ранее Трамп назвал Байдена «сумасшедшим».