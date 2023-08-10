Трамп назвал Байдена «сумасшедшим»

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что нынешний глава государства Джо Байден является «ментальной катастрофой» для Америки, а также посчитал, что он сошел с ума, передает РИА Новости.

«Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший», — написал бывший американский лидер.

По его мнению, о таком состоянии президента говорят «отвратительные и угрожающие стране» политики, которые проводятся нынешней администрацией.

До этого опрос показал, что большинство жителей США более позитивно воспринимают британского принца Уильяма и президента Украины Владимира Зеленского, чем собственных политиков. Украинский лидер нравится 57% респондентов, а вызывает негатив у 29%.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.