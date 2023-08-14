Дагестан получит не менее 5 млрд рублей на развитие туризма в Дербенте

Правительство России в 2024-2026 годах дополнительно выделит не менее 5 млрд рублей на реализацию инициатив, направленных на развитие города Дербент в Республике Дагестан. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Документ был составлен по итогам совещания по вопросам развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), которое ранее провел глава государства. При этом средства на модернизацию соответствующей инфраструктуры в Дербенте будут направлены из федерального бюджета.

«Выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 млрд рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента», – указано в тексте.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 2026 года. Поручение должно быть выполнено до 15 декабря текущего года. Однако для получения льготы бизнесменам необходимо выполнить условие, которое заключается в реинвестирование данных средств в дальнейшее развитие производства.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.