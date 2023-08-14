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Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости страны

Путин заявил, что РФ и Пакистан будут дальше наращивать многоплановые связи

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Faisal Mahmood/Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил президента Пакистана Арифа Алви с Днем независимости страны. Поздравление российского главы разместили на официальном сайте Кремля.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать многоплановые российско-пакистанские связи на благо наших народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», — говорится в поздравлении Путина.

Также российский президент отметил, что сейчас отношения между РФ и Пакистаном носят дружественный характер. По его словам, продолжаются двусторонний политический диалог и плодотворное сотрудничество в различных сферах между Москвой и Исламабадом.

Кроме того, страны продолжают взаимодействовать на антитеррористическом и афганском направлениях, добавил президент РФ.

Помимо этого, Путин пожелал своему коллеге здоровья и успехов.

До этого Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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