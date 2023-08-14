Изменения, предложенные в украинский закон о нацменьшинствах, не будут касаться русских

Появившийся на официальном сайте Верховной рады Украины проект изменений в закон о национальных меньшинствах, внесенный депутатами правящей партии «Слуга народа», не будет распространяться на русское население страны.

Проект был внесен в парламент после выводов Венецианской комиссии, предложившей привести существующий закон о национальных меньшинствах в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков.

Несмотря на это, в проекте содержится возможность ограничения прав и свобод национальных меньшинств. Подобные ограничения, «необходимые в демократическом обществе», объясняются, прежде всего, необходимостью защиты национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка. В законопроекте не содержится разъяснений по поводу того, какие именно органы государственной власти будут вводить такие ограничения.

Порядок признания конкретных населенных пунктов местами проживания национальных меньшинств будет определяться исключительно центральным правительством в Киеве. Ввиду того, что ни о каком процентном соотношении национальностей не говорится, украинский кабинет министров получит возможность произвольного присвоения подобного статуса.

Только в таких населенных пунктах для национальных меньшинств будут введены некоторые языковые послабления, в частности, для общения с органами власти, при использовании топонимики и распространения рекламы.

При этом в законопроекте особо подчеркивается, что изменения не будут распространяться на использование государственного языка страны, признанной украинским парламентом государством-агрессором, а также в течение пяти лет после снятия такого статуса. Также действующим остается пункт нынешнего закона о том, что во время военного положения на Украине и еще в течение полугода после его отмены на Украине не будут реализовываться и защищаться ряд прав национальных меньшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с государством, признанным агрессором.

Таким образом, украинские парламентарии не желают распространять изменения в закон о национальных меньшинствах, предложенные Венецианской комиссией, на многочисленное русское население страны.

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Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».