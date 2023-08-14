Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Изменения, предложенные в украинский закон о нацменьшинствах, не будут касаться русских

Измененный украинский закон о нацменьшинствах не распространится на русских

close
100%
Evgen Kotenko/Reuters

Появившийся на официальном сайте Верховной рады Украины проект изменений в закон о национальных меньшинствах, внесенный депутатами правящей партии «Слуга народа», не будет распространяться на русское население страны.

Проект был внесен в парламент после выводов Венецианской комиссии, предложившей привести существующий закон о национальных меньшинствах в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков.

Несмотря на это, в проекте содержится возможность ограничения прав и свобод национальных меньшинств. Подобные ограничения, «необходимые в демократическом обществе», объясняются, прежде всего, необходимостью защиты национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка. В законопроекте не содержится разъяснений по поводу того, какие именно органы государственной власти будут вводить такие ограничения.

Порядок признания конкретных населенных пунктов местами проживания национальных меньшинств будет определяться исключительно центральным правительством в Киеве. Ввиду того, что ни о каком процентном соотношении национальностей не говорится, украинский кабинет министров получит возможность произвольного присвоения подобного статуса.

Только в таких населенных пунктах для национальных меньшинств будут введены некоторые языковые послабления, в частности, для общения с органами власти, при использовании топонимики и распространения рекламы.

При этом в законопроекте особо подчеркивается, что изменения не будут распространяться на использование государственного языка страны, признанной украинским парламентом государством-агрессором, а также в течение пяти лет после снятия такого статуса. Также действующим остается пункт нынешнего закона о том, что во время военного положения на Украине и еще в течение полугода после его отмены на Украине не будут реализовываться и защищаться ряд прав национальных меньшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с государством, признанным агрессором.

Таким образом, украинские парламентарии не желают распространять изменения в закон о национальных меньшинствах, предложенные Венецианской комиссией, на многочисленное русское население страны.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за международные переговоры, направленные на поиск разрешения конфликта на Украине.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях