Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности решать ситуацию дипломатически

Лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности к тому, чтобы решать ситуацию с осудившими их действия и планирующими военную интервенцию государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) дипломатическим путем. Об этом сообщает Reuters.

Глава нигерийской делегации шейх Абдуллахи Бала Лау заявил, что встреча группы с лидером мятежников генералом Абдурахаманом Чиани продолжалась несколько часов.

До этого в Нигере «Движение М-62» потребовало немедленного и безоговорочного вывода французских войск, находящихся на территории республики.

12 августа сообщалось, что Экономическое сообщество стран Западной Африки может провести интервенцию для восстановления власти президента Мохамеда Базума и свержения мятежников в Нигере без одобрения Совета Безопасности ООН.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.