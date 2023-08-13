Восстановлена работа КПП на границе с Китаем в Приморье

Проезд к КПП Полтавка на границе РФ и КНР в Приморском крае восстановлен после подтопления из-за паводка, сообщается в Тelegram-канале «Примавтодора»

«Восстановили проезд на Полтавку. Работали три самосвала, погрузчик и экскаватор», — сообщили в организации.

12 августа правительство Приморского края сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.

До этого жительница Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске. На фоне потопа в регионе в водопроводную трубу затянуло двоих детей, их ищут.

На этом фоне жителей Приморья предупредили о новых тайфунах.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.