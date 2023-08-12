В Анкаре сообщили о продолжении переговоров о встрече Путина и Эрдогана

Источник РИА Новости в Анкаре сообщил о продолжении переговоров о встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным источника агентства, место и время встречи обговариваются, при этом турецкая сторона настаивает на встрече в августе.

«Никакой конкретики нет», — подчеркнул источник.

Ранее в Турции назвали сроки встречи Путина и Эрдогана.

Информация о предстоящих очных переговорах Путина и Эрдогана появилась в начале августа. Как заявил президент Турции, он ждет своего российского коллегу с официальным визитом, но точная дата все еще не определена. При этом во время встречи лидеры двух стран собираются затронуть отношения в области экономики, торговлю в нацвалютах и туризм.

До этого в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией из-за освобождения командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России) и их передачи Украине.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов».