Украина и Греция готовят соглашение о гарантиях безопасности

Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности в ряде сфер. Об этом сообщает Ekathimerini.

В публикации отмечается, что недавно греческая и украинская стороны провели прямые переговоры, чтобы договориться о двустороннем соглашении, которое должно принять форму обязательства со стороны Афин по предоставлению гарантий безопасности в нескольких сферах.

Издание подчеркивает, что США также принимают участие в переговорах.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.