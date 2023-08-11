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В Госдуме предложили продлить работу метро Москвы по пятницам

Депутат Даванков предложил продлить работу метро Москвы по пятницам до 3:00

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Агентство «Москва»

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей», кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков отправил письменный запрос главе дептранса столицы Максиму Ликсутову, предложив продлить работу метро по пятницам до 3 часов ночи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу Вас рассмотреть возможность увеличить время работы московского метрополитена до 3:00 по пятницам», — указано в обращении депутата.

Как уточнил Даванков, такая мера может привести к тому, что водители авто станут меньше садиться за руль нетрезвыми и, соответственно, уменьшится количество ДТП. Кроме того, по его словам, продление работы метро позволит жителям сэкономить, не вызывая до дома такси на фоне возросшей стоимости поездок.

Люди, как отметил кандидат в мэры, смогут «насладиться концертами, спортивными событиями и прочими развлекательными мероприятиями, которые могут продлиться до поздней ночи, не беспокоясь об отсутствии надежного способа добраться домой».

До этого Даванков предложил отказаться от наказания за старые посты в социальных сетях.

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