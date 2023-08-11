МИД заявил, что Россия привержена недопустимости ядерной войны

Россия твердо привержена принципу недопустимости ядерной войны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Руководство нашей страны твердо привержено принципу недопустимости ядерной войны», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД напомнили, что в такой войне не может быть победителей, поэтому она не должна быть развязана. Одновременно Россия принимает все меры, чтобы обеспечить национальную безопасность, территориальную целостность и суверенитет. Во внешнеполитическом ведомстве отнесли сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников «к числу высших государственных приоритетов».

1 августа 2022 года президент России Владимир Путин выступил с заявлением, что в ядерной войне не бывает победителей, и она никогда не должна быть развязана. Российские лидер обратил внимание, что РФ — это государство — участник ДНЯО и один его депозитариев, «последовательно следует букве и духу Договора».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».