В Совфеде оценили поддержку Запада интервенции в Нигер

Решение государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о военной интервенции в Нигер, где наблюдается попытка госпереворота, нашло однозначную поддержку на Западе, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В беседе с ТАСС он отметил, что это обстоятельства говорит о реальных целях возможного вторжения.

«Экономический союз фактически может провести интервенцию в пользу колонизаторов. И применение силы не только не успокоит ситуацию в Нигере и регионе, а наоборот, приведет к ее резкой дестабилизации», — пояснил Косачев.

Он добавил, что ситуация вокруг Нигера во многом напоминает украинских госпереворот 2014 года, но в том случае Запад сделал ставку на путчистов, а не легитимное правительство. Косачев подчеркнул, что осуждение мятежа в африканской республике лишь показывает лицемерие западных государств.

«Сегодня нам наглядно показывают один из фундаментальных принципов «порядка, основанного на правилах»: прозападные перевороты легитимны и заслуживают признания и «печенек», остальные — нет», — заключил Косачев.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот. При этом путчисты грозятся устранить президента в случае военного вторжения в республику.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.