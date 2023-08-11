Посол РФ прокомментировал запрос Байдена на финансирование для Украины

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании помощи Украине не приведет к поражению России. Об этом сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

Как указал дипломат, Соединенные Штаты затягивают украинский конфликт.

«Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал», — сказал посол.

По его словам, администрация США «хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве «до последнего украинца». Также она «игнорирует растущее неприятие таких действий» американцами, добавил дипломат.

10 августа сообщалось, что Байден направил запрос в конгресс о направлении $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине.

До этого конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что правительство США во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.