Франция поддержала решения ЭКОВАС по Нигеру

В МИД Франции заявили, что Париж полностью поддерживает все решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), направленные на восстановление конституционного порядка в Нигере и освобождение президента этой страны Мохамеда Базума, передает ТАСС.

Как указали в министерстве, речь идет о решениях, которые были приняты на внеочередном саммите глав государств и правительств ЭКОВАС 10 августа.

Во французском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что лидеры стран сообщества «подтвердили намерение восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере и добиться немедленного освобождения президента Базума и членов его семьи».

Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.

10 августа ЭКОВАС поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.