Страны Западной Африки поддержали скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Об этом сообщил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара после возвращения из Абуджи, передает РИА Новости.

«Начальники штабов проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов, но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции», — цитирует президента агентство Франс Пресс (AFP).

10 августа ЭКОВАС поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.