Мятежники в Нигере угрожают убийством президента Базума

Мятежники в Нигере заявили исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о своем намерении убить президента Мохаммеда Базума при осуществлении соседними государствами военной интервенции с целью возвращения его на пост. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что, согласно информации западных чиновников, нигерские мятежники озвучили свою угрозу в ходе визита Нуланд в Нигер.

До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты считают отстраненного от власти в Нигере в результате госпереворота Мохамеда Базума легитимным президентом государства.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.