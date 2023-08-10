МИД РФ заявил, что Москва и Минск способны ответить Польше на любые недружественные шаги

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия и Белоруссия совместными усилиями способны дать симметричный ответ на любые недружественные шаги властей Польши, сообщает ТАСС.

Дипломат заявил, что в подобных действиях Москвы и Минска не стоит даже сомневаться. Он подчеркнул, что между Россией и Белоруссией продолжается тесное военно-техническое сотрудничество, происходят взаимные поставки вооружений и комплектующих, белорусские военные осваивают переданные образцы новейшего российского вооружения.

Галузин отметил, что с октября 2022 года на территории Белоруссии осуществляется развертывание дополнительных контингентов региональной группировки российских войск, проводятся мероприятия по боевому слаживанию соединений и воинских частей.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Польша под надуманными предлогами начала новый виток военных приготовлений. Дипломат заявил о неприкрытой милитаризации Польши и проведении Варшавой провокационной политики в отношении РФ и Белоруссии.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.