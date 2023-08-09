Шойгу заявил о сильно возросших угрозах безопасности России

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что угрозы военной безопасности страны с запада и северо-запада кратно увеличились. Его слова передает Telegram-канал Минобороны.

По мнению главы министерства, эскалация угрозы военной безопасности Российской Федерации связана со вступлением Финляндии в НАТО.

«Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции», — указал Шойгу.

Он подчеркнул, что после включения Финляндии в Североатлантический альянс сухопутная граница РФ с государствами военно-политического блока увеличилась практически в два раза.

Министр также добавил, что «в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военнослужащих, 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 авиатехники.

«Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек», — заключил глава Минобороны.

До этого Шойгу говорил, что существует вероятность размещения в Финляндии контингента НАТО и вооружения, которое способно поражать критически важные объекты северо-западных регионов РФ.

Ранее Финляндия стала официальным членом НАТО в апреле.