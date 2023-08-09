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В США считают, что обвинения против Трампа имеют обратный эффект

Кандидат в Сенат Сэйр: обвинения против Трампа делают его популярнее

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Sam Wolfe/Reuters

Независимый кандидат в Сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр считает, что обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа делают его только популярнее, а Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований на этом фоне превращаются в оружие в глазах избирателей. Об этом она заявил РИА Новости.

«Эти обвинения делают его все более и более популярным», — отметила Сэйр.

По ее мнению, многие американцы имеют горький опыт в американских «судах несправедливости».

«Это имеет обратный эффект от желаемых намерений», — подчеркнула она.

Кандидат в Сенат указала, что избиратели видят «двойные стандарты» касательно разбирательств в отношении бывшего главы Белого дома и дела сына действующего американского лидера Хантера Байдена.

8 августа Дональд Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном президента США Джо Байдена Хантером. По его словам, судья по его делу Таня Чуткан ранее была связана с юридической фирмой, которая обслуживала украинскую энергетическую компанию Burisma.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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