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Американский сенатор назвал украинское руководство «командой младших школьников»

Сенатор США Табервилль назвал украинские власти «командой младших школьников»

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Kevin Lamarque/Reuters

Сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль заявил, что украинские власти являются «командой младших школьников», которые играют против «команды колледжа», и потому не имеют шансов против России. Об этом сенатор высказался в эфире телеканала Fox News.

Табервилль прокомментировал результаты недавнего опроса CNN, согласно которым 55% американцев выступают против одобрения конгрессом США дополнительного финансирования Украины.

Сенатор высказал мнение, что в Вашингтоне не понимают суть украинского конфликта.

Табервилль сказал, что он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским за три месяца до начала боевых действий. По его словам, украинские руководители представляют из себя команду младших школьников, играющую против команды колледжа. Поэтому, считает сенатор, у Киева нет никаких шансов в противостоянии с Москвой.

По мнению Табервилля, накачка Украины деньгами никак не поможет военным успехам Киева. Он назвал действия администрации Джо Байдена отвлечением внимания от реальных проблем. Табервилль подчеркнул, что лично он не поддержал отправку на Украину «ни единого цента».

Ранее бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского из-за его провалов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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