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Эрдоган заявил, что теперь Турция может войти в высшую лигу мироустройства

Эрдоган: у Турции появилась возможность войти в высшую лигу мироустройства

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Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у турецкого государства появилась возможность войти в высшую лигу мироустройства. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед нацией после заседания кабинета министров, передает ТАСС.

«Мы полны решимости использовать историческое окно возможностей, открывающееся перед нашей страной. Спустя столетия у Турции появилась возможность подняться в высшую лигу мировой системы», — сказал Эрдоган.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Турция не станет членом ЕС в 2024 году, объединение пока не готово предоставить Анкаре даже безвизовый режим.

По его словам, процесс присоединения Турции к Евросоюзу занимает годы, а не часы.

До этого Эрдоган заявил, что Турция собирается оживить процесс евроинтеграции республики.

Заявку на вступление в ЕС Турция направила еще в 1987 году, статус кандидата ей присвоили в 1999 году. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории, однако за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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