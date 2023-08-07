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В Совфеде назвали провальной попытку США настроить нейтральные страны против РФ в Джидде

Сенатор Долгов: попытка США настроить нейтральные страны против РФ в Джидде провалилась

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Встреча в Джидде является лишь провальной попыткой США настроить нейтральные государства против России. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил сенатор Константин Долгов. Он подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов Москвы.

«Попытка очевидно провалилась. Страны понимают, что их долгосрочные интересы куда важнее мнения и планов Вашингтона. Но также стоит признать тот факт, что США нацелены на игру вдолгую. И они продолжат работать на достижение своих целей», — отметил Долгов.

Он добавил, что Москве сейчас важно объяснять свою точку зрения государствам, готовым объективно оценивать украинский конфликт. Кроме того, по его словам, необходимо сформировать новую реальность в зоне боевых действий, поскольку именно на фронте будет поставлена точка в данном противостоянии.

Накануне в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран. Но России в этом списке не оказалось.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна высоко ценит гуманитарные и посреднические инициативы стран Глобального Юга по ситуации на Украине.

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