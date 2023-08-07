В офисе Зеленского заявили о недопустимости компромиссных с Россией решений

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что компромиссных позиций в виде прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Никаких компромиссных позиций вроде «немедленных прекращений огня» и «переговоров здесь и сейчас» <…> быть не может», — отметил Подоляк.

Он счел единственным базовым «переговорным фундаментом» — формулу мира президента Владимира Зеленского.

По мнению политика, решить конфликт на Украине возможно лишь выводом «российских войск за границы в 1991 году», а «Минск-3» лишь пролонгирует военные действия в будущем.

Осенью 2022 года украинский лидер заявил, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. В их числе: обеспечение ядерной безопасности, обмен военнопленными по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины.

1 июля в офисе Зеленского заявили, что в конфликте с РФ «нет ни единого компромиссного сценария».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».