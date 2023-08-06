Киев изменил свой подход к разрешению конфликта в ходе переговоров в Джидде

Представители Киева в Джидде больше не настаивали на принятии мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным газеты, на переговорах в Копенгагене Киев настаивал на принятии мирного плана Зеленского, в основе которого лежит требование о полном выводе российских войск с территории Украины.

«Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него», — говорится в публикации.

До этого il Messaggero сообщало, что участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины.

Источник издания подчеркнул, что сроки встречи глав государств еще не были определены, но предполагается, что она произойдет до конца 2023 года.

Газета Corriere della sera писала, что участники посвященных Украине консультаций в саудовском городе Джидда решили создать рабочие группы для обсуждения «формулы» по урегулированию украинского конфликта, предложенной президентом страны Зеленским.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».