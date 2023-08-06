В США прокомментировали процесс в отношении экс-премьера Пакистана Хана

В Госдепартаменте США считают процесс в отношении бывшего премьер-министра Пакистана, председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана внутренним делом республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Дела против Имрана Хана и других политиков в Пакистане являются внутренним делом <...> Мы призываем к уважению принципов демократии и верховенства закона в Пакистане, так и во всем мире», — отметили в Госдепартаменте.

5 августа Окружной суд Исламабада признал Хана виновным в коррупции и приговорил к трем годам лишения свободы. Также Хан должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1,2 тыс.).

До этого партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана Техрик-и-Инсаф призвала жителей к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве. Партия обратилась в Верховный суд, чтобы он рассмотрел ходатайство против продолжения рассмотрения дела о мошенничестве Хана.

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