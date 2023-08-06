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Трамп назвал свою уникальность в предотвращении третьей мировой войны

Трамп назвал себя единственным, кто способен предотвратить третью мировую войну

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что только он способен предотвратить начало третьей мировой войны. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

Трамп подчеркнул, что вооружения на сегодняшний день являются настолько мощными, что способны уничтожить весь мир, чего он не собирается допускать.

«И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», — заявил Трамп. 

Он также пообещал, что сможет решить российско-украинский конфликт до того, как вновь займет пост президента Соединенных Штатов. Трамп считает, что сможет найти пути решения конфликта, которые будет приемлемы и для Москвы, и для Киева.

До этого Трамп на мероприятии сторонников Республиканской партии заявил, что в случае возвращения на президентский пост немедленно инициирует расследования по всем возможным правонарушениям в отношении действующего президента Джо Байдена и его семьи.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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