В МИД РФ назвали контрпродуктивным любое внешнее вмешательство в дела Нигера

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров в эфире «Радио России» заявил, что Россия считает любое вмешательство в дела Нигера контрпродуктивным.

По его словам, Россия рассматривает происходящее в этих странах как их внутреннее дело и не вмешивается в эти процессы.

«Мы не считаем, что вмешательство в дела Нигера сейчас может чем-то помочь, наоборот оно может оказаться контрпродуктивным», — сказал он.

Посол добавил, что у подобных событий всегда множество причин, которые могут быть связаны с социальными, политическими, экономическими, этническими и этно-религиозными процессами внутри страны. Озеров отметил, что поэтому важно позволить народу Нигера самому урегулировать сложившуюся ситуацию.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты.

Ранее премьер Нигера Махамаду заявил, что надеется на мирное решение конфликта с мятежниками.