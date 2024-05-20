Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что главным итогом пятилетнего срока президента Украины Владимира Зеленского стал обман избирателей. Такую точку зрения он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Зеленский обещал гражданам Украины мир, а «принес войну», к которой начал идти с начала своего избрания.

«При нем страна потеряла территории, людей, многие обратились в бегство, экономика в руинах, страна стала абсолютно несамостоятельная. Ведь Запад манипулирует не только внешней, но и внутренней жизнью Украины. Коррупция в стране продолжает расцветать, сам Зеленский каждый год покупает виллы и квартиры по всему свету», — заявил Затулин.

С точки зрения парламентария, Зеленский потерял популярность в своей стране, а его власть держится на страхе обстановки военного времени и на помощи со стороны государств Запада.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее в Кремле рассказали, отразится ли вопрос легитимности Зеленского на ходе СВО.