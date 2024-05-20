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В правящей партии Турции готовятся кадровые изменения

Ekonomim: правящей партии Турции предсказали крупнейшие кадровые изменения

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Shutterstock

В правящей партии Турции справедливости и развития (AK Parti) произойдут крупнейшие кадровые изменения после проигрыша на муниципальных выборах. Об этом пишет портал Ekonomim.

«AK Parti готовится к крупнейшим в своей истории изменениям как в кадровом составе, так и в политике после серьёзного падения голосов на местных выборах 31 марта», — говорится в публикации.

Инициатором кадровых перестановок стал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, данный процесс необходим. Эрдоган добавил, что в дальнейшем изменения затронут и правительство страны.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в нескольких городах Турции прошли массовые протесты со стрельбой и поджогом покрышек на улицах. В связи с напряженной ситуацией местные власти запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля.

Ранее газета Hürriyet писала, что власти Турции проводят расследование возможного заговора.

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