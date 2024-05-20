Президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники расхищают огромные суммы, присылаемые другими странами. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, видны факты полной некомпетентности или вороватости Зеленского, связанные с неприкрытым расхищением масштабного объема средств в помощь «умирающей Украине».

До этого глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Зеленский останется военным преступником, даже если перестанет быть президентом.

Президентские полномочия Зеленского официально истекают 20 мая.

17 мая Путин заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его президентских полномочий должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

Российский лидер также заявил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, документы необходимо подписывать с легитимной властью.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский может доказать свою легитимность.