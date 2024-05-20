В Иране пройдут массовые шествия в память о президенте Раиси

Жители Ирана планируют организовать массовые шествия в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси. Мероприятия должны пройти по всей исламской республике, пишет местное агентство Fars.

В материале отмечается, что шествия стартуют вечером 20 мая. При этом в столице государства — Тегеране — памятное мероприятие начнется в 16:00 по местному времени (15:30 мск). По информации журналистов, оно пройдет на улице Вали-аср.

19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ирана и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, совершил жесткую посадку на северо-западе исламской республики. Глава государства вместе с другими чиновниками возвращался из Азербайджана после встречи с его лидером Ильхамом Алиевым. Всего в составе кортежа было три вертолета, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

К поискам вертолета с главой государства были подключены все силовые структуры. В результате специалистам удалось найти воздушное судно. Позднее в Тегеране подтвердили, что никто из находившихся на борту людей не выжил.

Всего в вертолете вместе с Раиси и Абдоллахияном было еще шесть человек. Среди них — губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью главы государства.