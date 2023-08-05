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В МИД РФ рассказали о планах по сотрудничеству с африканскими странами

Захарова: РФ намерена максимально нарастить представленность в Африке

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия планирует максимально нарастить свою представленность в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, сейчас внимание России к Африке неуклонно растет.

«Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, что подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях», — поделилась Захарова.

Она добавила, что МИД сообщит, где и когда заработают новые российские посольства. Они откроются, когда все соответствующие договоренности будут достигнуты.

До этого Захарова говорила, что посольства РФ в Буркина-Фасо и Гвинее откроют до конца года.

Она напомнила, что президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка анонсировал возобновление деятельности посольств в этих двух странах Африки после перерыва в 30 лет.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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