В МИД РФ рассказали о планах по сотрудничеству с африканскими странами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия планирует максимально нарастить свою представленность в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, сейчас внимание России к Африке неуклонно растет.

«Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, что подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях», — поделилась Захарова.

Она добавила, что МИД сообщит, где и когда заработают новые российские посольства. Они откроются, когда все соответствующие договоренности будут достигнуты.

До этого Захарова говорила, что посольства РФ в Буркина-Фасо и Гвинее откроют до конца года.

Она напомнила, что президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка анонсировал возобновление деятельности посольств в этих двух странах Африки после перерыва в 30 лет.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».