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Картаполов назвал сроки принятия закона об уголовном сроке за уклонение от мобилизации

Картаполов: закон о тюрьме за уклонение от мобилизации могут принять осенью

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон об уголовном сроке за уклонение от мобилизации могут принять в осеннюю сессию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Картаполова, законопроект будет внесен в парламент осенью.

«Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию», — заявил депутат, который также выступил автором законопроекта.

Уголовное наказание будет грозить лицам, уклоняющимся от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Правительственная комиссия по законотворчеству поддержало данную инициативу. За самовольное оставление части или неявку в военкомат будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее Картаполов заявил, что никакой новой мобилизацией «и не пахнет».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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