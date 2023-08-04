Картаполов назвал сроки принятия закона об уголовном сроке за уклонение от мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон об уголовном сроке за уклонение от мобилизации могут принять в осеннюю сессию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Картаполова, законопроект будет внесен в парламент осенью.

«Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию», — заявил депутат, который также выступил автором законопроекта.

Уголовное наказание будет грозить лицам, уклоняющимся от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Правительственная комиссия по законотворчеству поддержало данную инициативу. За самовольное оставление части или неявку в военкомат будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее Картаполов заявил, что никакой новой мобилизацией «и не пахнет».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.