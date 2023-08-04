Захарова призвала США перестать врать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону стоит прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая», – заявила Захарова.

По словам дипломата, Запад замалчивает реальное положение дел, не говоря о том, что украинское кормовое зерно шло в основном в «сытую» Европу, а морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул использовался Киевом для «террористических атак» против России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в случае, если Россия вернется к зерновой сделке. В ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН он выступил за возобновление черноморской инициативы.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но на российских условиях.

1 августа постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтону стало известно о якобы готовности России вернуться к обсуждению зерновой сделки.

Ранее в Кремле заявили, что США должны выполнить обещанное России по зерновой сделке.