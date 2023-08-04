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Лавров заявил, что Зеленский должен представить формулу о положении русских на Украине

Лавров призвал Запад попросить у Зеленского формулу о положении русских

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Западу следовало бы попросить президента Украины Владимира Зеленского разработать формулу о том, как Киев видит положение русских и других национальных меньшинств в республике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

Дипломат отметил, что Россия постоянно наблюдает новые усилия «подсветить» Зеленского на международной арене.

«Почему бы западным импресарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну «формулу» о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране...», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, такая формула помогла многим неравнодушным странам глобального Юга лучше понять происходящее на Украине при выстраивании своих позиций.

Накануне администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщила, что президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки в ходе встречи в 28 июля в Санкт-Петербурге в рамках саммита Россия – Африка достигли прогресса по некоторым пунктам мирной инициативы по Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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