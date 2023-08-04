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В офисе замминистра иностранных дел Японии прошли обыски по делу о взятках

Прокуратура провела обыски в офисах парламентского замглавы МИД Японии

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Eugene Hoshiko/AP

Прокуратура провела обыски в офисах депутата от правящей Либерально-демократической партии, парламентского заместителя министра иностранных дел Масатоси Акимото по подозрению в получении многомиллионных взяток. Об этом сообщил телеканал NHK.

Акимото подозревают в получении незаконного вознаграждения в размере «нескольких десятков миллионов иен» (несколько сотен тысяч долларов). Взятку политик мог получить от компании Japan Wind Development, которая ведет разработку проектов по ветряной энергетике на море. До этого фирма пыталась участвовать в гостендерах, но не смогла победить.

В феврале 2022 года Акимото поднял вопрос в парламенте о необходимости пересмотра стандартов подобных тендеров. В результате их пересмотрели. Это стало поводом для подозрения политика в лоббировании интересов ветроэнергетической компании.

25 июля в Китае суд приговорил бывшего главу Компартии города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна к казни за взятки.

Ранее Япония расширила санкции против России.

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