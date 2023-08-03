Кремль опубликует совместное заявление России и Африки по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сроки согласования совместного заявления России и Африки по итогам саммита по Украине объясняются редакционными моментами. Об этом говорится в сообщении РИА Новости.

«Были редакционные моменты. Завтра мы это тоже опубликуем на сайте Кремля», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирный план по Украине и готовность России бесплатно поставлять зерно в страны Африки не связаны между собой.

До этого Путин, подводя итоги саммита Россия — Африка, заявил, что РФ продолжит поставлять зерно на африканский континент на безвозмездной и коммерческой основах.

28 июля президент России Путин провел встречу с африканской миссией по урегулированию конфликта на Украине.

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса на саммите Россия — Африка выступил в пользу мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что закончить противостояние помогут несколько факторов — «конструктивное взаимодействие и переговоры».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.