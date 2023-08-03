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ИГ* заявило об убийстве своего лидера

AFP: «Исламское государство»* заявило об убийстве лидера и назначении нового

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Reuters

Группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) заявила об убийстве своего главаря Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши и объявила о назначении нового лидера, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя группировки, опубликованного агентством Франс Пресс.

Представитель террористической организации заявил, что главарь группировки был убит в ходе столкновений с террористической группировкой «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, но не называет время.

Новым лидером группировки объявлен Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши.

Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был объявлен лидером ИГ в конце прошлого года после того, как предыдущий словарь Абу аль-Хасан аль-Кураши был убит сирийской правительственной армией.

30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая разведка ликвидировала главаря группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) в Сирии Абу Хюсейна аль-Курейши.

Ранее ИГ взяло ответственность за взрыв в Пакистан.

*   организация запрещена в России
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