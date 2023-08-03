Замглавы МИД обсудил с представителем ООН продуктовую сделку

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан выполнение российской части продуктовой сделки. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, в ходе беседы стороны обсудили основные вопросы, связанные с выполнением Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Вершинин и Гринспан подчеркнули необходимость реализации ООН взятых на себя обязательств в рамках Меморандума. Стороны также условились о контактах для координации усилий в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

2 августа заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что ООН не располагает данными о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки.

До этого из доклада главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) стало известно, что Черноморскую зерновую инициативу нужно возобновить для стабилизации мировых цен, а пауза в продлении соглашения может усугубить проблемы продовольственной безопасности.

В докладе отмечается, что основная цель соглашения по зерну заключается в обеспечении глобальной ценовой и рыночной стабильности, из чего наибольшую выгоду должны извлечь беднейшие и нуждающиеся государства.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.