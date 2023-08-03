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Замглавы МИД РФ и Турции провели телефонный разговор

Замглавы МИД России Вершинин обсудил с турецким коллегой зерновую сделку

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Andrew Kravchenko/AP

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил по телефону с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, дипломаты обменялись мнениями по ситуации вокруг черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения меморандума Россия — ООН по нормализации поставок российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

До этого в офисе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара рассчитывает на выработку ряда конкретных предложений по возобновлению зерновой сделки к ожидаемому визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию.

3 августа Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год при условии возвращения к ней России.

2 августа Эрдоган и Путин провели переговоры, в ходе которых российский лидер заявил, что зерновая сделка в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской ее части полностью потеряла смысл. Тем не менее, указал Путин, Россия будет готова к ней вернуться, как только Запад выполнит на деле все зафиксированные в соглашении обязательства перед РФ.

Ранее сообщалось, что последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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