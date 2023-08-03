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В Южной Корее оценили шансы на окончание Корейской войны

В Южной Корее заявили, что условий для окончания Корейской войны пока нет

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Reuters 

Северная и Южная Кореи вряд ли в ближайшее время заключат мирный договор, который официально приведет к завершению Корейской войны 50-х годов прошлого века, считает новый южнокорейский министр объединения Ким Ён Хо, передает Yonhap. По его словам, в настоящее время этот вопрос даже не на повестке дня.

«Что я могу четко сказать, так это то, что условия для объявления об окончании войны не были выполнены. Если такое заявление будет реализовано, проблема похищенных, военнопленных и задержанных на Севере будет отодвинута на второй план. Я могу обещать, что администрация [президента Южной Кореи] Юн Сок Ёля никогда не будет настаивать на объявлении об окончании войны», — отметил Ким Ён Хо.

Как отмечает Yonhap, на заключении мирной декларации настаивал бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, призывая к снятию санкций ООН с КНДР для достижения устойчивого мира на Корейском полуострове. Агентство подчеркивает, что нынешние власти подобную линию не поддерживают, обвиняя своих предшественников в подрыве безопасности страны из-за попыток завершить войну с Севером.

Корейская война началась в 1950 году между Северной и Южной частью Корейского полуострова. Север получил поддержку СССР и Китая, когда в пользу Юга выступили США и их союзники. Боевые действия продолжались вплоть до 1953 года. Конфликт был заморожен после прекращения огня и установки линии соприкосновения, ставшей временной границей между Северной и Южной Кореями. Мирный договор так и не был подписан, поэтому фактически стороны все еще находятся в состоянии войны.

Ранее в Южной Корее призвали подготовиться к войне, чтобы достичь мира с КНДР.

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