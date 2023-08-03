Путин заявил о подъеме российской промышленности

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что показатели занятости и рост зарплат свидетельствуют о том, что российская промышленность набирает ход, передает пресс-служба Кремля.

«Сохранение занятости и рост заработных плат указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в мае зарплата в этой сфере превысила прошлогодний уровень более чем на 20%, составив «в номинале» 69,2 тысячи рублей. Он также сообщил, что занятость в промышленности сохраняется на уровне 2021 года, составляет около 10 млн человек – 14% всех занятых в российской экономике. Это приличный уровень, подчеркнул президент.

Путин также сказал, что ситуация в обрабатывающей промышленности «стабильная, устойчивая». Присутствующий на встрече министр промышленности Денис Мантуров подтвердил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. Путин назвал этот показатель хорошим результатом.

Как заявили ученые Центра развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», с февраля 2023 года промышленность России демонстрирует уверенный восстановительный подъем.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.