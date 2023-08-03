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Госиздание КНР «поблагодарило» Пелоси за ее визит на Тайвань

Global Times поблагодарило Пелоси за превращение в норму учений НОАК у Тайваня

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AP

Китайское государственное издание Global Times в Twitter «поблагодарило» бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси за ее визит на Тайвань в августе 2022 года, заявив, что после этого события военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у острова стали новой нормой. Такой комментарий оставило издание к репосту твита Пелоси, в котором она вспоминает свою поездку на Тайвань.

«Пелоси, спасибо вам за то, что так называемая срединная линия в Тайваньском проливе теперь практически не существует. Спасибо за то, что превратили военные учения НОАК вокруг острова Тайвань в новую норму», — говорится в сообщении.

В издании также попросили бывшего спикера палаты представителей США признать, что ее визит на Тайвань не был связан с борьбой за свободу и демократию, а был совершен для того, чтобы «похвастаться своим собственным «наследием».

В декабре сообщалось, что Китай провел крупнейшие военные учения возле Тайваня со времен визита Пелоси.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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